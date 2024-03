Haaland revela como se motiva no Manchester City: ‘Quando sinto isso, quero vencer novamente’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 09:30 • Manchester (ING)

Com apenas 23 anos, o atacante Erling Haaland já conquistou os principais títulos possíveis com a camisa do Manchester City. O centroavante, no entanto, deseja vencer mais, e revelou o segredo da sua motivação por mais troféus em entrevista coletiva pré-jogo da Champions League (veja no vídeo do topo da página).

- Você pode pensar sobre isso de duas maneiras: de uma forma, cheguei e ganhei tudo; por outro lado, tenho 23 anos e ganhei tudo, e senti esse gostinho. Minha maneira de trabalhar é: quando sinto isso, quero vencer novamente. Simples assim.

Haaland deve ser titular do Manchester City no duelo desta quarta-feira (6) diante do Copenhagen, pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. A bola rola a partir das 17h (hora de Brasília). O clube inglês venceu o jogo de ida por 3 a 1 e avança de fase mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. Caso perca o jogo por um placar com dois gols de diferença, a vaga será decidida na prorrogação e, persistindo o empate, na disputa de pênaltis.

Erling Haaland quer vencer a Champions League (e outros títulos) novamente (Foto: Darren Staples / AFP)