O primeiro tempo foi de domínio total do City, mas a bola insistiu em não entrar. O Everton veio com uma formação retraída, buscando o contra-ataque, mas não foi feliz em suas investidas. Aos 47 minutos, a bola sobra no meio da área para Akanji, que chutara para o gol e Tarkowski aparece no meio do caminho. No primeiro tempo, os Citizens não acertaram um chute na meta do goleiro Pickford.