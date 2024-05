Guardiola revela o que disse para os jogadores após perder o título da Copa da Inglaterra

Guardiola lamenta derrota para Manchester United, pela final da Copa da Inglaterra (BEN STANSALL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 14:04 • Londres (ING)

O resultado da final da Copa da Inglaterra não foi o esperado, com a derrota do Manchester City para o Manchester United por 2 a 1. Os Cityzens tiveram um desempenho abaixo do habitual, mas Guardiola mostrou firmeza na análise.

Em entrevista à BBC One, após o duelo com os Red Devils, o treinador espanhol foi questionado sobre o que disse aos jogadores no vestiário e resumiu o confronto.

➡️ Em dia de falhas individuais do City, jovens comandam e United é campeão da FA Cup

- Parabéns pela temporada fantástica - disse, Pep Guardiola, ao elenco após a dura derrota.

- Isso pode acontecer. Muitas coisas. No final, eles marcaram dois gols e nós não conseguimos marcar mais. O United é sempre uma equipe de transição. No primeiro tempo, nós tivemos algumas dificuldades, mas no segundo fomos melhores. No geral foi uma boa exibição para uma final.

Com a derrota, o Manchester City encerra a temporada 2023/24 apenas com o título da Premier League.

