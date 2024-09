Guardiola crê em ‘vantagem’ do City sobre o Arsenal em duelo pela Premier League

Pep Guardiola conquistou a Champions League pelo Manchester City após sete temporadas (Foto: Ian Kington / IKIMAGES / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 12:46 • Redação do Lance!

Manchester City e Arsenal protagonizam a partida mais importante da quinta rodada da Premier League 2024-25. No próximo domingo (22), duas das equipes ainda invictas no início da competição travam um duelo pela primeira colocação na tabela: enquanto os Cityzens lideram com 12 pontos, os Gunners estão em segundo, com dois pontos a menos.

O jogo no Etihad Stadium promete equilíbrio entre dois os dois melhores times ingleses dos últimos anos, porém, para Pep Guardiola, treinador do City, o lado azul do confronto leva vantagem.

+ Astro do Liverpool faz oferta para comprar clube tradicional da França, diz jornal

Foi o que o espanhol afirmou em entrevista coletiva nesta sexta (20). A razão, aliás, é simples e não tem nada a ver com o sucesso recente da equipe no confronto direto contra os rivais: nesta semana, ambos os times entraram em campo pela Champions League, porém, o Manchester City, que jogou contra a Internazionale na quarta-feira, teve um dia de descanso a mais em relação ao Arsenal, que enfrentou a Atalanta na quinta.

Para além do motivo, Guardiola ainda comentou que o desgaste dos Gunners com a viagem até Bérgamo pode influenciar negativamente na estratégia adversária. Ao contrário do rival, o City jogou a primeira rodada da competição em casa.

-É uma vantagem, mas eu vou fazer uma lista dos últimos seis anos de quantas vezes isso aconteceu conosco - afirmou Guardiola, sobre as desvantagens que o calendário apertado do futebol inglês pode apresentar aos clubes.

+ De Alcaraz a Verstappen: revista americana elege os atletas mais influentes do mundo dos esportes

O alto volume de jogos na temporada europeia, inclusive, tem sido um tema levantado por um dos astros do Manchester City, Rodri. Em entrevista recente, o volante afirmou a possibilidade de uma greve entre os jogadores em protesto ao calendário apertado do Velho Continente. Em complemento à fala anterior, o treinador espanhol opinou sobre a atual situação:

-Se algo vai mudar, deve vir dos jogadores. Eles são os únicos que podem mudar alguma coisa. O futebol pode existir sem treinadores, diretores esportivos, mídia e proprietários, mas sem jogadores, não se pode jogar. Eles têm o poder de fazer isso.

Rodri, volante do Manchester City, criticou o calendário do futebol europeu (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Manchester City e Arsenal se enfrentam após empatarem suas partidas sem gols pela rodada inicial da Champions League. Com 12 pontos e saldo de oito gols, a equipe de Manchester ocupa a liderança isolada na tabela do Campeonato Inglês, mas pode perder o posto em caso de derrota no clássico em casa. A bola rola às 12h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional