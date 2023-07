O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, se pronunciou pela primeira vez após o acidente sofrido em Sevilha, no dia 28 de maio. O jogador chegou a ficar 19 dias em coma, internado em UTI do Hospital Universitário Virgen del Rocio. Nas redes sociais, o espanhol de 29 anos agradeceu o apoio recebido e afirmou estar "cada dia melhor".