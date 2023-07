Nova onda do momento, o mundo árabe chegou a demonstrar interesse no jogador, mas as conversas não chegaram a avançar. Icardi optará por jogar no lugar onde voltou a se destacar, já que durante sua passagem pelo PSG, foi falado mais pelas inúmeras polêmicas com sua ex-esposa Wanda Nara do que pelo futebol jogado. Na França, foram 92 jogos disputados e apenas 38 gols, sem brilho nas principais partidas.