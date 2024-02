Três dias depois de desencantar no futebol europeu, Vitor Roque voltou a ser o centro das atenções pelo Barcelona. O clube blaugrano venceu, neste sábado, o Alavés por 3 a 1, fora de casa. Para os visitantes, a vitória teve gols de Lewandowski, Gundogan e Vitor Roque, o segundo do brasileiro pelo futebol espanhol. Porém, Vitor Roque ficou marcado no jogo por outro motivo: a expulsão aos 27 minutos do segundo tempo.