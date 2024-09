Gol de tiro de meta é válido? Veja o que diz a regra do futebol

Gol direito de tiro de meta é raro, mas é válido caso aconteça. (Foto: Igor Pereira/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 16:00 • São Paulo

No futebol, o tiro de meta é uma das formas mais comuns de reiniciar o jogo, especialmente após a bola sair pela linha de fundo e ser tocada por último por um jogador da equipe adversária. A cobrança de um tiro de meta envolve o goleiro ou outro jogador da equipe defensora colocando a bola em jogo a partir de dentro da pequena área, com o objetivo de retomar o controle da partida. No entanto, uma pergunta comum entre torcedores e jogadores é: é permitido marcar um gol direto de tiro de meta?

O que diz a regra sobre o gol direto de tiro de meta?

De acordo com as Regras do Jogo publicadas pela FIFA, um gol direto de tiro de meta pode ser marcado no gol adversário. Isso significa que, se a bola for chutada diretamente do tiro de meta e entrar no gol da equipe adversária sem tocar em nenhum outro jogador, o gol será validado e contará para a equipe que executou a cobrança.

Contudo, a regra também especifica que um gol contra não pode ser marcado diretamente de um tiro de meta. Ou seja, se o goleiro ou outro jogador da equipe defensora cobrar o tiro de meta e a bola, sem tocar em nenhum jogador, entrar no gol da própria equipe, o gol não será válido. Em vez disso, o adversário receberá um escanteio.

Essa regra visa evitar que erros técnicos, distrações ou condições climáticas adversas, como um vento forte, resultem em um gol contra bizarro e injusto. Portanto, no caso de um gol direto contra a própria equipe, o adversário ganha o direito a uma cobrança de escanteio.

Como funciona?

O tiro de meta é concedido à equipe defensora quando a bola sai pela linha de fundo, sendo tocada por último por um jogador do time adversário. A cobrança deve ser feita a partir de dentro da pequena área, e a bola precisa sair completamente da grande área antes que qualquer jogador possa tocá-la. Se a bola não sair da grande área ou for tocada por um jogador antes de cruzar essa linha, o tiro de meta deve ser repetido.

A regra também determina que o jogador que recoloca em jogo não pode tocar na bola novamente até que outro jogador tenha tocado nela. Isso significa que, se o goleiro ou outro jogador cobrar o tiro de meta e correr em direção à bola para tocar nela novamente antes que outro jogador a dispute, o árbitro marcará um tiro livre indireto para a equipe adversária no local onde ocorreu o segundo toque.

O objetivo principal do tiro de meta é retomar o jogo após a bola sair pela linha de fundo, e ele pode ser utilizado estrategicamente para iniciar ataques rápidos ou para reorganizar a defesa. Muitos times utilizam o tiro de meta como uma oportunidade para recompor a equipe, enquanto outras equipes preferem usar o goleiro para lançar a bola diretamente em áreas avançadas do campo, especialmente se o goleiro for conhecido por ter um chute longo e preciso.

O gol direto de tiro de meta é comum?

Embora as regras permitam o gol direto de tiro de meta, essa é uma situação bastante rara no futebol. Isso acontece porque, para marcar um gol diretamente, a bola precisa cobrir uma grande distância sem ser interceptada por nenhum jogador. Além disso, a maioria dos goleiros opta por chutar a bola para fora da área com o objetivo de iniciar um ataque ou para entregar a bola a um jogador posicionado no meio de campo, e não diretamente em direção ao gol adversário.

Entretanto, há registros de gols raros marcados diretamente de tiros de meta, especialmente em jogos onde as condições climáticas desempenham um papel significativo, como ventos fortes que ajudam a impulsionar a bola mais longe do que o esperado. Nessas situações, se a bola viaja até o gol adversário e entra diretamente, sem que nenhum jogador a toque, o gol é validado de acordo com as regras da FIFA.

Gol contra de tiro de meta vale?

Se um goleiro acidentalmente chutar a bola diretamente para o seu próprio gol durante um tiro de meta, o gol não será validado. Em vez disso, o adversário ganhará um escanteio. Isso acontece porque, nas regras do futebol, não é permitido que uma equipe marque um gol contra si mesma. Isso serve como uma proteção contra erros incomuns ou situações acidentais que possam ocorrer durante uma partida.

Essa regra é uma salvaguarda importante, pois evita que um time seja penalizado de forma injusta por um erro acidental, como uma cobrança errada. Em vez de conceder um gol ao adversário, a equipe oponente simplesmente recebe a oportunidade de cobrar um escanteio, o que ainda pode resultar em um gol, mas com mais controle e dentro das normas de jogo.

Exemplos de gols

Embora raros, existem exemplos documentados de gols diretos marcados a partir de tiros de meta. Um desses exemplos ocorreu em uma partida de futebol juvenil, em que um goleiro chutou a bola diretamente para o gol adversário. A bola viajou pelo campo e, auxiliada por um vento forte, acabou entrando no gol adversário sem que nenhum outro jogador a tocasse.

Outro exemplo famoso foi um gol marcado em um jogo de futebol amador, onde o goleiro do time defensor cobrou o tiro de meta com tanta força que a bola foi parar diretamente no gol do time adversário. Embora essas situações sejam raras, elas mostram que, embora improvável, o gol direto de é uma possibilidade real dentro das regras do futebol.

Impacto estratégico

Na maioria das vezes, o tiro de meta é usado estrategicamente pelas equipes para reiniciar o jogo de forma controlada. Algumas equipes preferem que o goleiro faça um passe curto para os zagueiros, permitindo que a equipe comece a construir o ataque a partir de trás, mantendo a posse de bola. Outras equipes, especialmente aquelas que jogam de maneira mais direta, podem instruir o goleiro a chutar a bola para o meio de campo, onde os atacantes e meio-campistas disputarão a bola para tentar iniciar um ataque rápido.