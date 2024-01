Nesta quarta-feira (3), às 17h30 (horário de Brasília), o Atlético de Madrid visita o Girona no Estádio Montilivi, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 19ª rodada de La Liga. Os donos da casa, em segundo, estão empatados em pontos com o líder Real Madrid - perdem no saldo de gols -, sendo a grande surpresa da competição; já os comandados de Diego Simeone ocupam a terceira colocação e querem encostar na briga pelo topo. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.