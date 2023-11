O início memorável do Girona FC

Sob o comando de Míchel, o Girona FC começou com tudo na liga nesta temporada. Vencendo 11 de seus primeiros 13 jogos, os Blanquivermells lideram atualmente a tabela do Campeonato Espanhol com 34 pontos, mais do que qualquer outra equipe nas cinco principais ligas da Europa. Nenhuma equipe marcou mais gols do que a equipe de Míchel (31), e 11 jogadores já balançaram as redes, com Artem Dovbyk sendo o artilheiro, com sete gols, e o principal contribuinte de assistências (4) até o momento. Enquanto isso, Aleix García alcançou um feito histórico ao se tornar o primeiro jogador do Girona convocado para a seleção espanhola após registrar sete contribuições para gols - três gols e quatro assistências.



