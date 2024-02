O Getafe ocupa hoje a 10ª colocação da La Liga, com 29 pontos ganhos, sete tentos atrás do Real Sociedad, o sexto, que obtém 36. Se vencer, vai a 32 e vê o sonho de buscar algo grande na competição, se tornar realidade. Já o Real Madrid é o segundo colocado na tabela, com 54 unidades ganhas, uma a menos que o líder Girona, que tem 55. Se os Merengues vencerem a partida, assumem a liderança da competição e jogam a responsabilidade toda em cima do atual líder.