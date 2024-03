Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Geórgia x Grécia, pela repescagem da Eurocopa (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 08:00 • Tbilisi (GEO)

Geórgia e Grécia se enfrentam nesta terça-feira (26), pela repescagem das Eliminatórias para a Eurocopa. A bola vai rolar a partir das 14h (hora de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilise (Geórgia), com transmissão do SporTV 2.

O vencedor do duelo garante uma vaga no Grupo F do torneio de seleções, ao lado de Portugal, Turquia e República Tcheca. A Eurocopa terá início no dia 14 de junho.

✅ FICHA TÉCNICA

Geórgia x Grécia

Eliminatórias para a Eurocopa - Repescagem (jogo único)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de março de 2024, às 14h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Boris Paichadze, em Tbilise (Geórgia)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV paga)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GEÓRGIA (Técnico: Willy Sagnol)

Giorgi Mamardashvili; Kakabadze, Kvirkvelia, Kashia, Dvali e Shengelia; Giorgi Chakvetadze, Giorgi Kochorashvili e Otar Kiteishvili; Georges Mikautadze e Khvicha Kvaratskhelia.

GRÉCIA (Técnico: Gus Poyet)

Odysseas Vlachodimos; George Baldock, Konstantinos Mavropanos, Pantelis Hatzidiakos e Konstantinos Tsimikas; Anastasios Bakasetas, Dimitrios Kourbelis e Petros Mantalos; Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis e Dimitrios Pelkas.

