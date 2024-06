Geórgia sofre, mas empata com a República Tcheca em ações do VAR na Eurocopa

(Foto: Ronny HARTMANN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 12:01 • Rio de Janeiro

Geórgia e República Tcheca se enfrentaram pela segunda rodada do grupo F da Eurocopa. Em jogo marcado por ataque contra defesa, os estreantes da competição sofreram para os tchecos, mas a partida terminou no empate em 1 a 1. Os gols foram marcados por Georges Mikautadze e Patrik Schik.

Geórgia 1 x 1 República Tcheca: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi resumido pela superioridade e um abismo técnico: desde o primeiro minuto, a República Tcheca jogou no campo de ataque e não permitiu nenhum tento da Geórgia. Até os 35 minutos, os tchecos haviam finalizado 13 vezes, sendo 6 deles no gol, e os georgianos finalizaram apenas uma vez.

A principal tônica partida antes foram as ações do VAR. Aos 24 minutos, o gol de Adam Hlozek, da Tchéquia, foi anulado por intervensão do árbitro de vídeo no toque de mão no atacante ao balançar as redes, e poucos minutos antes do intervalo, os estreantes atacaram e foram presentados com um pênalti, após Robin Hranac colocar a mão na bola dentro da área e permitir que Mikautadze abra o marcador.

Na segunda etapa, a República Tcheca conseguiu resumir o domínio em gols: uma das estrelas do Bayer Leverkusen, Patrik Schick aproveitou o rebote do escanteio e igualou a partida para a seleção. A partida foi tensa até a última bola, quando os georgianos tinham a chance de arrancar a vitória, mas aproveitaram.

Com o empate, a ambas as seleções encerram o dia com apenas um ponto, após serem derrotadas na primeira rodada. O próximo compromisso da Geórgia na competição será contra Portugal, na quarta-feira (26), enquantos a Tchéquia encara a Turquia no mesmo dia.