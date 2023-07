- É justo dizer que não estou relaxado quanto ao assunto. Não é algo em que possas dizer: 'Bom, logo se vê o que acontece'. Ele é uma parte muito importante deste clube e não só da equipe. Por isso, temos de lidar com isto e pensar, em função de todos os envolvidos, que este assunto não pode demorar demasiado (a ser resolvido). Eu não acho que isso beneficie ninguém. Não penso que seja bom para o Harry ou para clube, porque queremos estar focados ao máximo.



+ Declan Rice no top 6! Veja as 20 negociações mais caras do futebol mundial