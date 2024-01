Nesta terça-feira (30), às 16h45 (horário de Brasília), o Fulham enfrenta o Everton no Craven Cottage, em Londres (ING), em jogo válido pela 22ª rodada da Premier League. Os Cottagers estão confortáveis na tabela, longe do rebaixamento, mas não aparentam ter grandes pretensões. Já os Toffees, influenciados pea perda de pontos por punições financeiras, estão na beira da zona de rebaixamento e necessitam vencer para subir na classificação. O jogo terá transmissão da ESPN 4 e do Star+.