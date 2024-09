Frango de goleiro salva PSG, e Borussia sofre para vencer: confira os resultados da Champions League nesta quarta-feira

Nuno Mendes comemora a vitória do PSG, nos acréscimos, diante do Girona (Foto: Franck FIFE / AFP)







18/09/2024

Chega ao fim o segundo dia da primeira rodada da Uefa Champions League. Entre os destaques do dia, estão a goleada do Celtic por 5 a 1 sobre o Slovan Bratislava, a reedição da final de 2022 entre Manchester City e o frango de Gazzaniga, do Girona, que deu a vitória para o PSG nos acréscimos do jogo. Veja a seguir um resumo da quarta-feira de Liga dos Campeões.

Como foi Bologna 0x0 Shakhtar Donetsk?

A partida marcou o retorno do Bologna à Champions League depois e 59 anos. A empolgação, no entanto, ficou restrita ao lado de fora do gramado. Isso porque as equipes fizeram um duelo amarrado, com poucas chances claras de gol, mesmo com as 17 finalizações do clube italiano.



O empate sem gols deixa Bologna e Shakhtar no meio da tabela da Champions League (11ª e 12ª posições, respectivamente), ao menos até a quinta-feira (19), quando se encerra a primeira rodada.

Santiago Castro, do Bologna, lamenta chance perdida diante do Shakhtar Donetsk (Foto: Andreas SOLARO / AFP)

Como foi Sparta Praga 3x0 Red Bull Salzburg?

Os donos da casa abriram o placar logo no começo do jogo, aos dois minutos, com Kairinen. Ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, Olatunji marcou o segundo gol da partida. No segundo tempo, Laci deu números finais para o jogo ao marcar o terceiro gol do Sparta Praga, aos 13 minutos do segundo tempo.



A vitória coloca o Sparta Praga na quarta posição da tabela, atrás apenas de Bayern de Munique, Celtic e Aston Villa. O Salzburg, por sua vez, termina a quarta-feira na 33ª posição da tabela, fora da classificação para os mata-matas da Champions League.

Como foi PSG 1x0 Girona?

Este foi o primeiro jogo de Champions League da história do Girona, a grande surpresa do último Campeonato Espanhol. Para encarar o PSG, os espanhóis apostaram em uma formação mais defensiva e tiveram êxito em segurar a pressão dos mandantes na primeira etapa.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado sem gols, o lateral Nuno Mendes, do PSG, partiu para cima da marcação e cruzou forte, rasteiro, em direção ao gol. O goleiro Gazzaniga, no entanto, não encaixou a bola e acabou tomando um frangaço, em lance que deu a vitória para os franceses.

Este resultado deixa o PSG na 10ª posição da tabela. O Girona, por outro lado, fica na 27ª posição.

O zagueiro brasileiro Marquinhos (centro) em ação no duelo diante do Girona, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Como foi Club Brugge 0x3 Borussia Dortmund?

Mesmo em casa, o Brugge se fechou completamente e entregou o controle da posse de bola para o Dortmund. Apesar da postura mais defensiva, os belgas tentavam incomodar nos contra-ataques e conseguiram criar mais chances de gol primeiro tempo (11x8), mesmo com menor posse de bola (35% contra 65%).



Na segunda etapa, o Brugge tomou conta do jogo e foi superior ao Dortmund até os 31 minutos, quando Gittens quebrou a retranca adversária e abriu o placar em favor dos alemães. Já na reta final do jogo, aos 41 minutos, o atacante marcou o seu segundo gol no jogo. Por fim, já nos acréscimos, Guirassy deu números finais ao placar em cobrança de pênalti.



Este resultado colocou o Borussia Dortmund na quinta posição da tabela da Champions League. O Brugge, por sua vez, termina a rodada na 32ª posição.

Jogadores do Borussia comemoram vitória sobre o Club Brugge (Foto: by NICOLAS TUCAT / AFP)

Como foi Celtic 5x1 Slovan Bratislava?

O Celtic conquistou uma grande vitória atuando em casa, com domínio quase completo da partida. O primeiro gol foi marcado aos 17 minutos do primeiro tempo com Scales. Na segunda etapa, Furuhashi e Engels balançaram as redes, aos dois e 11 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Aos 15 minutos do segundo tempo, os eslovacos até tentaram uma reação com o gol de Wimmer. Entretanto, na sequência, aos 25 da etapa final, Maeda marcou o quarto gol dos escoceses e garantiu a vitória para os donos da casa. Aos 31 minutos, Idah ainda marcou o quinto dos escoceses.

Com este resultado, o Celtic começa a Champions League já na zona de classificação para as oitavas de final, ocupando a vice-liderança, atrás do Bayern de Munique. O Slovan Bratislava, por sua vez, termina a rodada na penúltima posição da tabela.

Jogadores do Celtic comemoram o quinto gol marcado sobre o Slovan Bratislava (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Como foi Manchester City 0x0 Inter de Milão?

O Manchester City dominou a posse de bola durante todo o jogo, e contou com as jogadas individuais de Savinho para tentar criar chances de gol. A Inter de Milão, por sua vez, se fechou completamente, mas não abriu mão do resultado. Isso porque os italianos levaram perigo para os ingleses nos contra-ataques.

Apesar das tentativas de ambos os lados, o jogo terminou empatado sem gols, resultado que deixa as equipes coladas na classificação da Champions League: o Manchester City em 14º e a Inter de Milão em 13º.