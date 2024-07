França x Bélgica: saiba quando foi a última vitória dos belgas no confronto

(Foto: THOMAS SAMSON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 11:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O confronto entre França e Bélgica promete movimentar a segunda-feira de futebol. Com a bola rolando às 13h, em Frankfurt, os belgas lutam para quebrar um longo tabu sem vencer os rivais. Saiba quando foi a última vitória!

A última vitória

O último triunfo dos belgas aconteceu em junho de 2015, no Stade de France. No time francês, em uma geração ainda sem Mbappé, os destaques eram Griezmann, Giroud e Matuidi. Do lado belga, a incrível geração de ouro. Hazard, Mertens, Witsel e Courtois comandavam o time.

No jogo, nada mais que uma apresentação incrível das equipes. A Bélgica amassou e abriu 3 a 0, mas a França reagiu e brigou até o fim. No final, deu Bélgica, por 4 a 3, com direito a dois gols e grande exibição de Marouane Fellaini.

(Foto: THOMAS SAMSON / AFP)

Estatísticas de França x Bélgica

França e Bélgica já se enfrentaram em 75 jogos na história, com 26 vitórias francesas, 19 empates e 30 vitórias da Bélgica. Em Eurocopas, apenas uma partida foi realizada, com uma vitória dos franceses.

Jogando em campo neutro, foram seis partidas, com 100% de aproveitamento dos Blues, com seis vitórias. Em Copas do Mundo, por exemplo, são três vitórias em três jogos. No último encontro entre as seleções, na Nations League de 2021, vitória da França por 3 a 2.

França e Bélgica se enfrentaram na semifinal da Copa do Mundo de 2018 (FRANCK FIFE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

França x Bélgica

Oitavas de final - Eurocopa



📆 Data e horário: segunda-feira, 1 de julho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Esprit Arena, em Düsseldorf (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: Glenn Nyberg-SUE (árbitro); Mahbod Beigi-SUE e Andreas Söderkvist-SUE (auxiliares); Donatas Rumsas-LIT (quarto árbitro); Pol van Boekel-HOL, Bartosz Frankowski-POL e Rob Dieperink-HOL (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; N'Golo Kanté e Aurélien Tchouaméni; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Adrien Rabiot; Kylian Mbappé



BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertonghen e Arthur Theate; Youri Tielemans e Amadou Onana; Jérémy Doku, Kevin de Bruyne e Yannick Carrasco; Romelu Lukaku

Mbappé é a principal esperança de gols da França diante da Bélgica (Foto: Franck Fife/AFP)