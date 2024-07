Finalistas da Eurocopa, Inglaterra e Espanha vivem má fase contra sul-americanos; entenda

(Foto: Lachlan Cunningham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Publicada em 12/07/2024 - 13:19 • Rio de Janeiro

A final da Eurocopa está marcada para este domingo (14). Inglaterra e Espanha se enfrentam, no Estádio Olímpico de Berlim, e vivem uma fase curiosa: ambas as seleções tiveram dificuldades contra seleções sulamericanas nos últimos tempos.

A seleção sul-americana que mais chama atenção é a Colômbia. Com a chegada do técnico argentino Néstor Lorenzo, eles chegaram a 28 jogos de invencibilidade: foram 18 vitórias e seis empates, além dos outros quatro jogos anteriores. A última derrota da seleção colombiana foi em fevereiro de 2022, por 1 a 0 para a Argentina, durante as eliminatórias daquele ano.

As finalistas ficaram lembradas pelos amistosos contra o Brasil em março deste ano, nos primeiros dois jogos no comando de Dorival Júnior. Segundo estatísticas do Sofascore, Espanha e Inglaterra, nos últimos dez anos, venceram apenas uma vez contra seleções da América do Sul. Veja o retrospecto dos finalistas da Eurocopa.

Espanha contra seleções sul-americanas nos últimos 10 anos:

❌ Espanha 0 x 1 Colômbia (Amistosos - mar/2024)

⚠️ Espanha 3 x 3 Brasil (Amistosos - mar/2024)

✅ Espanha 6 x 1 Argentina (Amistosos - mar/2018)

⚠️ Espanha 2 x 2 Colômbia (Amistosos - jun/2017)

❌ Espanha 0 x 2 Chile (Copa do Mundo 2014)

Inglaterra contra seleções sul-americanas nos últimos 10 anos:

❌ Inglaterra 0 x 1 Brasil (Amistosos - mar/2024)

⚠️ Inglaterra 0 x 0 Brasil (Amistosos - nov/2017)

❌ Inglaterra 1 x 2 Uruguai (Copa do Mundo 2014)

⚠️ Inglaterra 2 x 2 Equador (Amistosos - jun/2014)

✅ Inglaterra 3 x 0 Peru Amistosos - mai/2014)

Espanha e Inglaterra tiveram dificuldades contra Brasil e Colômbia nos últimos tempos. (Foto: TIM NWACHUKWU / AFP)