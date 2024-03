(Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 12:10 • Madri (ESP)

Com a estrela mundial Kylian Mbappé perto de integrar ao Real Madrid, Luís Figo, lenda do time merengue, concedeu entrevista ao jornal espanhol (Marca) e aconselhou o francês a buscar felicidade ao chegar nas terras espanholas. O português foi o responsável, juntamente com Florentino Pérez, da transferência que mudou a história do futebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Seja feliz, isso é o mais importante da vida. Procurei a minha felicidade e tive a sorte de vir para o Real Madrid e ficar cinco anos - Figo ao ser questionado sobre qual conselho daria a Mbappé.

No dia 1 de julho de 2000, Luís Figo transferiu-se do Barcelona ao seu maior rival, Real Madrid, e resultou em um dos acontecimentos mais marcantes e polêmicos da história do futebol. O melhor do mundo de 2000, ídolo do clube catalão à época, foi a transferência mais cara da história na ocasião com cifras que alcançaram 60 milhões de euros. Florentino Pérez até então era apenas candidato para a presidência do clube, apenas uma semana depois da confirmação, o presidente dos blancos anunciou a contratação do astro português.

Kylian Mbappé já comunicou ao PSG que não irá renovar seu contrato. O impacto da saída do francês para outro país é tão grande que até Amélie Oudéa-Castéra, Ministra dos Esportes da França, destacou que ele foi um dos responsáveis por atrair atenções para a Ligue 1.

(Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Se fechar com o Real Madrid, o jogador de 25 anos deve formar um quarteto de peso com Vinicius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham, além de contar com Endrick como opção. Mbappé vive seu auge no futebol e possui números impressionantes com a camisa parisiense na temporada. Com 38 gols e 8 assistências em 37 partidas.