O técnico croata Nenad Bjelica, do Union Berlin, foi punido com três jogos de suspensão e uma multa no valor de 25 mil euros (cerca de R$ 133 mil na cotação atual) por agredir o atacante Sané, do Bayern de Munique, na quarta-feira (24), em jogo válido pela Bundesliga. As sanções foram anunciadas pela Federação Alemã de Futebol nesta quinta-feira (25).