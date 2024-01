No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Harry Kane recebe o cruzamento vindo da esquerda, chuta contra a marcação e no rebote, Raphaël Guerreiro chuta no ângulo esquerdo do goleiro Ronnow, sem chance de defesa, abrindo o marcador para o time Bávaro. O Union Berlin até tentou esboçar uma reação, mas sem efetividade. A partir do gol, o Bayern de Munique manteve o controle da partida e confirmou a vitória.