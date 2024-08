Dani Olmo fica próximo do Barcelona (Foto: Pierre-Philippe MARCOU/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 11:40 • Barcelona (ESP)

Um dos destaques da campanha de título da Espanha na Eurocopa, Dani Olmo chega a um acordo com o Barcelona até junho de 2030. O clube espanhol vai enviar uma proposta oficial ao RB Leipzig - clube atual do meia espanhol - nos próximos dias. A informação é do jornalista italiano Fabrício Romano.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além do Barcelona, outros times tinham interesse no jogador, de 27 anos, como, por exemplo, o Manchester City e o Chelsea, ambos da Inglaterra. Um dos motivos que influenciou na escolha de Olmo foi a vontade do atleta de jogar pelo clube da Catalunha.

Segundo Romano, o Barcelona enviará uma proposta de 55 milhões de euros (mais de 335 milhões de reais na cotação atual), com 4 milhões de euros em complementos e 3 milhões de euros em adicionais.

Olmo deseja defender o Barcelona na próxima temporada (Foto: Divulgação/Instagram)

Olmo era jogador do Dínamo de Zagreb, da Croácia, quando foi contratado pelo Leipzig, em 2019. Pelo clube alemão, o meia disputou 148 partidas, marcou 29 gols e deu 31 assistências.