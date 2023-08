RETORNO AO VASCO APÓS PASSAGEM PELO ITUANO

- Voltei ao Vasco muito bem, graças a Deus fiz boas atuações no Ituano e ajudar o clube a fazer uma grande campanha na Série B. Infelizmente não tive tantas oportunidades no meu retorno, mas segui dando o meu máximo no dia a dia, como sempre fiz, e respeitando a opção do treinador. Não gosto muito de falar o que poderia ser diferente porque é algo que passou e o meu foco está 100% no Sheriff.