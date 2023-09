- O povo aqui é bastante receptivo, nas primeiras semanas me receberam muito bem e estou me adaptando aos poucos. Ainda estou enfrentando dificuldades com o idioma, mas é dar tempo ao tempo até me adaptar 100% a isso. Por outro lado, dentro das quatros linhas, ainda é cedo para dizer, mas vou trabalhar bastante para receber oportunidades na equipe para conseguir performar meu futebol e ajudar meus companheiros com as vitórias, conquistas e objetivos - finalizou o zagueiro.