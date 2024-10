Ex-Vasco é o volante com mais gols nas cinco grandes ligas da Europa

Andrey Santos, volante do Strasbourg, comemora gol no Campeonato Francês (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 18:52 • Estrasburgo (FRA)

Revelado pelas categorias de base do Vasco e cedido ao Strasbourg por empréstimo do Chelsea, o volante Andrey Santos ganha cada vez mais destaque no futebol francês. Neste domingo (27), o atleta fez dois gols na vitória da equipe por 3 a 1 diante do Nantes, pela nona rodada da Ligue 1. Com isso, ele alcançou uma marca notável neste início de temporada: nenhum jogador da posição balançou as redes mais vezes que ele nas cinco grandes ligas da Europa.

Cria do Vasco brilha no futebol francês

São cinco gols em oito partidas até o momento. Os números fizeram com que o brasileiro alcançasse a quarta colocação na artilharia do Campeonato Francês, atrás apenas de Bradley Barcola, Mason Greenwood e Jonathan David, todos atacantes. Andrey é reponsável direto por quatro dos 13 pontos conquistados pelo time do leste da França neste início de temporada.

O volante dá sequência à boa temporada que fez em 2023-24 e deixa um recado ao Chelsea. Emprestado pelos Blues pela terceira vez desde que chegou ao clube em definitivo, em 2022, ele parece ter finalmente se adaptado ao futebol europeu. Antes do Strasbourg, ele teve pouco espaço no Nottingham Forest, da Inglaterra, e também passou pelo Vasco, clube que o revelou, também sem repetir o destaque dos tempos anteriores à venda por cerca de 18 milhões de libras (cerca de R$114 milhões de reais na cotação da época).

Quando atuava pelo Cruzmaltino, Andrey se notabilizou por ser um volante polivalente e com muita chegada à grande área. Pelo time francês, tem sido utilizado ao lado de volantes com mais pegada defensiva, geralmente Ismael Doucouré ou Junior Mwanga, para ter mais liberdade de auxiliar a equipe ofensivamente. A estratégia tem dado resultado para o time comandado por Liam Rosenior.

O próximo compromisso do volante ex-Vasco pelo Strasbourg é contra o Saint-Éttiene, fora de casa, pela décima rodada da Ligue 1.

