Ex-Tottenham irá se aposentar devido a problemas cardíacos

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 10:18 • Rio de Janeiro

Nabil Bentaleb, meio-campista ex-Tottenham e atualmente no Lille, vai encerrar a carreira aos 29 anos devido a problemas cardíacos. O jogador foi hospitalizado na terça-feira do dia 18 de junho, em um hospital da cidade francesa, onde foi operado no dia seguinte.

O atleta permaneceu em observação por mais de uma semana e, segundo os exames médicos, o cenário ideal é encerrar sua carreira dado o risco de reincidência. O clube francês divulgou um comunicado explicando a situação do argelino.

- Internado desde a última terça-feira (18) no Centro Hospitalar Universitário de Lille, Nabil Bentaleb passou por vários exames e avaliações médicas que foram tranquilizadores. O meio-campista do Lille ainda está sob observação no hospital, mas poderá retornar para casa durante a semana. - disse o Lille, sobre a situação de Bentaleb.

- O clube se alegra com as boas notícias e continuará oferecendo todo o apoio necessário a Nabil e seus familiares durante este momento difícil. O Lille e Nabil agradecem a todos que enviaram diversas mensagens de apoio. - finalizou o clube.

Bentaleb tem contrato com os 'Dogues' até 2026 e nos próximos dias as partes chegarão a acordo para a rescisão. Na atual temporada, o ex-Tottenham atuou em 34 partidas pelo time francês e deu três assistências neste período.