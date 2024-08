Ex-Real Madrid rejeita proposta astronômica da Arábia Saudita e dispara: ‘Se um dia for a melhor liga, eu vou’

Kubo disparou contra o nível do futebol saudita em entrevista à "France Football" (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 16:41 • San Sebastián (ESP)

O atacante Takefusa Kubo, atualmente na Real Sociedad e com passagem pelo Real Madrid (ambos da Espanha), afirmou ter recusado recentemente uma proposta astronômica do futebol da Arábia Saudita. O jogador revelou, em entrevista à revista "France Football", que ganharia 140 milhões de euros (cerca de R$ 840 milhões na cotação atual) por um contrato de quatro anos com um clube não revelado.

A justificativa do atleta para a recusa, no entanto, é o que chama a atenção: para Kubo, o nível do futebol saudita ainda não é bom o suficiente para ser comparado com torneios europeus, como a Champions League.

- Não estou interessado (em jogar na Arábia Saudita). O mais importante para mim é jogar contra os melhores e com os melhores. A Liga dos Campeões é como quando descobrimos um bom restaurante e queremos voltar. Claro que quero viver essa experiência todos os anos.

Neymar foi uma das grandes contratações do futebol saudita nas últimas janelas de transferências (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Apesar de recusar a proposta para jogar no futebol saudita, o atacante não fechou as portas para uma transferência futura. A mudança na postura, entretanto, só acontecerá mediante um fato: que a Liga Saudita se torne a melhor do mundo pelo mérito esportivo, e não pela força financeira.

- Se um dia a Arábia Saudita for a melhor liga do mundo por mérito esportivo, eu vou. Mas, por enquanto, só é atrativa do ponto de vista financeiro. Tenho que ficar em uma liga de elite. É esse o meu sonho, não o dinheiro - disparou.