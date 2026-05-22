Ex-Palmeiras se destaca com gols e velocidade na K League

O atacante Airton vive bom momento no futebol sul-coreano. Ex-jogador do Palmeiras, o brasileiro assumiu protagonismo no Anyang neste início de temporada da K League e já é o principal artilheiro da equipe, com cinco gols em 13 partidas.

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Além da artilharia, o brasileiro também teve participação importante em partidas de maior peso na temporada. Três dos cinco gols marcados foram diante de equipes tradicionais do futebol sul-coreano: Ulsan HD FC, Jeonbuk Hyundai Motors e FC Seoul.

Airton destacou a dificuldade enfrentada no campeonato e valorizou os resultados conquistados até aqui.

— Os times são muito qualificados e sempre nos exigem muito. Não tem jogo fácil. Procuro estar preparado em todos os jogos, principalmente contra grandes adversários. Fico feliz pelos gols e espero seguir ajudando o time — completou.

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Destaque na velocidade

Contratado há menos de quatro meses, o camisa 11 tem chamado atenção não apenas pelos números ofensivos, mas também pelo desempenho físico. Airton apareceu cinco vezes entre os jogadores mais rápidos das rodadas da liga sul-coreana e liderou o ranking da 13ª rodada ao atingir 35,25 km/h.

Entre as marcas registradas pelo atacante na competição estão velocidades de 35,97 km/h, 34,75 km/h e 34,05 km/h, ficando constantemente entre os atletas mais velozes do campeonato.

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Em entrevista, Airton atribuiu os números ao trabalho físico realizado fora de campo.

— Isso é resultado de muito trabalho, dedicação e esforço. É o que eu procuro fazer todos os dias, dentro e fora do clube. Tenho a consciência de que preciso me cuidar, me alimentar bem e me dedicar ao máximo para estar no mais alto nível — afirmou.

Aos 27 anos, o atacante atravessa uma sequência consistente no futebol asiático e vem consolidando espaço no elenco do Anyang nesta primeira temporada no país.

Airton em ação pelo Anyang (Foto: Divulgação/Anyang)

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