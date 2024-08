Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 19:17 • São Paulo (SP)

O atacante Giovani, do Al-Sadd, marcou seu primeiro gol em partidas oficiais no Campeonato do Qatar. O jogador, ex-Palmeiras, sofreu uma lesão em 2023 e ficou fora dos gramados por 10 meses. Após a recuperação, o atleta vive início positivo na temporada 2024/25.

O camisa 21, titular em sua posição por duas partidas seguidas, aos 15 minutos da segunda etapa marcou um golaço e foi fundamental na vitória da equipe sobre o Al Arabi por 5 a 0 nesta quinta-feira (22).

Giovani comentou sobre a importância da titularidade em jogos e ressaltou o momento especial que viveu ao marcar seu primeiro gol em uma partida oficial.

- É um momento muito especial para mim. Já havia marcado na pré-temporada, mas fazer um gol em uma partida oficial é completamente diferente, e estava ansioso por esse momento. Trabalhei muito forte durante todo esse tempo e pude fazer esse gol hoje que ajudou a equipe a conquistar a vitória, que é o mais importante. Atacante vive de gols, e estou feliz por retribuir em campo a confiança de todos no clube. Essa sequência de titularidade é importante para ganhar ritmo, e vou seguir dando o meu melhor. Agora é continuar trabalhando para que as coisas sigam acontecendo da melhor forma possível.

O atacante já havia balançado as redes no primeiro amistoso de pré-temporada do Al-Sadd e ampliado outra goleada com a equipe. O clube é o atual campeão nacional e com o resultado da primeira partida oficial do Campeonato do Qatar o time avança para a segunda posição com seis pontos.