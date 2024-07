Ex-Flamengo, filho de Bebeto é anunciado por clube dos Emirados Árabes

Mattheus Oliveira deixou o Farense após duas temporadas para defender o Khorfakkan (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-Flamengo, Mattheus Oliveira foi anunciado como novo reforço do Khorfakkan, dos Emirados Árabes, por duas temporadas. O meia também é conhecido por ser filho de Bebeto, tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira.

- Estou muito feliz por poder ter esta experiência na minha carreira. O objetivo é dar sequência às boas temporadas que tenho feito. Vou procurar deixar a minha marca no clube - disse o atleta em sua apresentação.

Nas últimas duas temporadas, Mattheus Oliveira vestiu a camisa do Farense, que disputou a elite do Campeonato Português. Além disso, o atleta já vestiu as camisas de Estoril, Sporting, Vitória Guimarães, Coritiba e Mafra.

Na última temporada, o Khorfakkan lutou contra o rebaixamento nos Emirados Árabes. O clube encerrou sua campanha na 12ª colocação em uma competição com 14 equipes e com duas vagas para a segunda divisão do país.