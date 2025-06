Ex-Ceará e Vila Nova, volante comemora primeira temporada na Europa e deixa futuro em aberto

O volante Geovane, que no Brasil vestiu as camisas de Ceará, Vila Nova e Paysandu, terminou a primeira temporada da carreira na Europa. O jogador, que disputou a segunda divisão do Campeonato Português e a Taça de Portugal, fez uma avaliação do ano após ser titular de 27 dos 26 jogos em que esteve disponível, além de ter colaborado com quatro assistências.

De acordo com o SofaScore, que é um site especializado em estatísticas esportivas, Geovane ficou entre os cinco brasileiros com a melhor média dentro de campo na Liga Portugal 2.

- Conheci uma nova cultura e também um novo estilo de jogo. Fico feliz por tudo que aconteceu e pelos números que alcancei. De todos os jogos em que estive disponível em apenas um não fui titular, então vejo como uma temporada positiva. Consegui ter uma minutagem excelente e isso é muito importante - afirmou Geovane, que antes de chegar ao Portimonense estava no Vila Nova e era um dos destaques da equipe na Série B do Brasileiro em 2024.

Geovane tem contrato com o Portimonense até a metade de 2027. Apesar disso, existe a possiblidade do clube português negociar o volante.

- Vou aproveitar as férias, descansar um pouco e deixa tudo nas mãos dos meus empresários. Tenho contrato com o Portimonense. Espero que a próxima temporada seja incrível, com números cada vez maiores. Vou continuar com o meu compromisso e dedicação de sempre - finalizou.