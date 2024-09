Ex-Botafogo, zagueiro Sousa marca dois e RWD Molenbeek avança de fase na Copa da Bélgica

Zagueiro brasileiro Sousa, em ação pelo RWD Molenbeek (Foto: Divulgação/RWD Molenbeek)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 15:01 • Bélgica

O zagueiro Sousa foi um dos artilheiros do RWD Molenbeek no último sábado (7). Revelado pelo Botafogo, o defensor marcou dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Aywaille, pela Copa da Bélgica.

➡️ Manchester United e Chelsea ultrapassam a casa do bilhão de euros entre vendas e compras

Com o resultado, o RWD Molenbeek garantiu sua vaga na segunda fase do torneio. Sousa comemorou a vitória e a classificação, e também ressaltou que é a primeira vez na carreira que marca duas vezes no mesmo jogo, feito raro para um zagueiro.

- Muito feliz por poder ajudar a minha equipe a conquistar a classificação para a próxima fase da Copa. Também bem contente por marcar dois gols em uma mesma partida, isso para um zagueiro não é nada fácil, foi a primeira vez na minha carreira que fiz dois gols no mesmo jogo e estou bem feliz com o desempenho - disse o jogador, revelado pelo Botafogo.

Sousa pontuou que a classificação eleva a moral do time para a sequência de jogos na temporada. Na Proximus League, o RWD Molenbeek é o vice-líder, com sete pontos conquistados, e promete lutar pelo acesso à elite do futebol belga.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Essa classificação é muito importante pra gente, porque nos traz uma grande confiança para a sequência dos jogos pela liga e também na próxima fase da copa. Estamos fazendo um bom início de temporada, boas partidas, conquistado bons resultados, então vamos seguir nessa mesma pegada buscando os bons resultados - concluiu.