Desde que foi transferido para o RWD Molenbeek no início de 2024, o zagueiro Sousa, ex-Botafogo, tem se destacado no futebol belga. Com boas atuações, o brasileiro figura entre os principais nomes da equipe comandada por John Textor e lidera diversas estatísticas individuais na temporada.

continua após a publicidade

De acordo com o Sofascore, Sousa é o jogador com a maior média de passes certos na equipe, com 82% de acerto. Além disso, ocupa a segunda posição em interceptações, com uma média de 1,6 por jogo, e é o líder em cortes, com 4,3 por partida. O defensor também é o atleta com a maior minutagem da temporada, com 1.866 minutos em campo.

Sousa comentou sobre seu bom momento e destacou o trabalho que vem realizando: “Estou muito satisfeito com os números que venho alcançando nesta temporada e com os jogos que venho fazendo ao lado dos meus companheiros. Tenho trabalhado forte diariamente para alcançar esses resultados. Espero seguir jogando bem e ajudando o Molenbeek na busca pelos nossos objetivos nesta temporada”, afirmou.

continua após a publicidade

O RWD Molenbeek vive boa fase, com três vitórias consecutivas e uma sequência de sete partidas invictas. Com 37 pontos, a equipe de Textor ocupa a segunda colocação da Proximus League. Na Bélgica, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à elite, enquanto do terceiro ao sexto lugar disputam playoffs pela terceira vaga. Sousa avaliou o bom momento da equipe e projetou a reta final da competição.

- Estamos vivendo uma boa fase desde o final do ano passado, conseguindo bons resultados e acumulando uma boa sequência de invencibilidade. Isso é importante, pois traz ainda mais confiança para a nossa sequência. Agora, estamos entrando na reta final e espero que possamos continuar bem para conquistar o acesso direto e, quem sabe, brigar também pelo título - concluiu.