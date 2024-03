Evanilson é o brasileiro com mais gols nas principais ligas europeias; veja lances pelo Porto

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 08:30 • Porto (POR)

O atacante Evanilson é o artilheiro do Porto na atual temporada, com 22 gols feitos. Esta marca, por si só, já seria digna de aplausos, mas este não é o único feito do qual o atacante tem para se orgulhar: o atleta é o brasileiro com mais gols nas sete principais ligas do Velho Continente (Alemanha, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal).

Apenas no Campeonato Português, são 11 gols marcados em 21 jogos (alguns desses gols você pode conferir no vídeo do topo da página). Embora o Porto esteja eliminado da Champions League, a quantidade de gols do brasileiro na competição continental também chama a atenção: quatro, apenas dois a menos que Griezmann, Mbappé, Haaland e Harry Kane, artilheiros do torneio.

Apesar do destaque no Porto, Evanilson não figurou na lista de Dorival Júnior para os amistosos da Seleção Brasileira diante de Espanha e Inglaterra. Para efeito de comparação, Galeno e Pepê, seus companheiros de Porto e convocados para defender o Brasil, têm 18 gols somados.

VEJA OS BRASILEIROS COM MAIS GOLS NAS SETE PRINCIPAIS LIGAS DA EUROPA

1. Evanilson (Porto) - 22 gols

2. João Pedro (Brighton) - 19 gols

3. Vini Jr (Real Madrid) - 18 gols

4. Rodrygo (Real Madrid) e Galeno (Porto) - 13 gols

