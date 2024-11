Europa League: United vira, e Tottenham leva empate no final; confira resultados

A quinta-feira (28) foi de muitos gols na Europa League. Em dia de rodada cheia na competição, Manchester United e Tottenham atuaram em solo inglês e seguem na briga por vagas diretas no mata-mata: os Red Devils venceram o Bodo/Glimt, da Noruega, enquanto os Spurs, em missão mais complicada, venciam a Roma por 2 a 1 até os acréscimos, quando sofreram o empate. Em comum, as partidas tiveram equipes com postura ofensiva, que se refletiu no alto volume de chances criadas.

continua após a publicidade

➡️ Rodri detona atitude do Real Madrid na Bola de Ouro: ‘Não faria da mesma forma’

O dia na Europa League

MANCHESTER UNITED 3x2 BODO/GLIMT

Em casa, o Manchester United conseguiu uma vitória necessária - a primeira da Era Rúben Amorim. Não foi com a facilidade imaginada, é verdade: após sair na frente com gol de Garnacho, os Red Devils tomaram a virada aos 23'. Hojlund, ainda no primeiro tempo, marcou um golaço para empatar a partida, e na segunda etapa, voltou a balançar as redes para abrir vantagem no placar.

Em geral, os mandantes dominaram a posse de bola e foram responsáveis pela maior parte das chances criadas, porém, o Bodo/Glimt se mostrou uma equipe muito perigosa nos contra-ataques e por vezes incomodou o sistema defensivo inglês. Apesar disso, o United conquistou três pontos e chegou à 12ª posição na tabela da Europa League.

continua após a publicidade

TOTTENHAM 2x2 ROMA

Tottenham e Roma protagonizaram uma partida repleta de ofensividade pela competição. Os Spurs venciam o jogo por 2 a 1, com gols de Son e Breenan Johnson, mas sofreram o gol de empate nos acréscimos, anotado por Mats Hummels. O gol foi um prêmio para os Giallorossi, que pressionaram durante o segundo tempo quase inteiro.

Em linhas gerais, o resultado foi justo: o Tottenham teve maior domínio na primeira etapa, e a Roma, que teve dois gols anulados por impedimento, foi dona da segunda etapa. O resultado não foi bom para os italianos, que ficam na antepenúltima colocação na classificação; do outro lado, o Tottenham é nono na Europa League.

continua após a publicidade

Hummels comemora o gol de empate da Roma contra o Tottenham, pela Europa League (Foto: Justin Talles/AFP)

Outros resultados

AZ-Alkmaar (HOL) 1x1 Galatasaray (TUR)

Athletic Bilbao (ESP) 3x0 Elfsborg (SUE)

Besiktas (TUR) 1x3 Maccabi TelAviv (ISR)

Dínamo Kiev (UCR) 1x2 Viktoria Plzen (CZE)

Lazio (ITA) 0x0 Ludogorets (BUL)

Qarabag (AZE) 1x4 Lyon (FRA)

RFS (LET) 0x2 PAOK (GRE)

Anderlecht (BEL) 2x2 Porto (POR)

Midtjylland (DIN) 1x2 Frankfurt (ALE)

Twente (HOL) 0x1 USG (BEL)

Ferencvaros (HUN) 4x1 Malmo (SUE)

Nice (FRA) 1x4 Rangers (ESC)

Real Sociedad (ESP) 2x0 Ajax (HOL)

Slavia Praga 1x2 Fenerbahçe (TUR)

Braga (POR) 3x0 Hoffenheim (ALE)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional