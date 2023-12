Nesta quarta-feira (13), às 14h45 (horário de Brasília), o Manchester City visita o Estrela Vermelha no Marakana (Estádio Rajko Mitic), em Belgrado (SER), em jogo válido pela última rodada do grupo G da Champions League. Já garantidos na primeira colocação, os Citizens querem vencer para garantir os 100% de aproveitamento, enquanto os sérvios, sem chances de qualificação até mesmo à Europa League, sonham em deixar a competição com pelo menos um triunfo. O jogo terá transmissão da TNT e da HBO Max.