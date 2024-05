Estrela do Real Madrid fica fora da Euro 2024; entenda

(Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 28/05/2024 - 09:58 • Madri (ESP)

Cortouis, do Real Madrid, ficou fora da lista de convocados da Bélgica para a Eurocopa 2024, divulgada nesta terça-feira (28). O goleiro de 32 anos é um dos melhores jogadores do mundo e um dos principais nomes do time merengue.

De acordo com o técnico da seleção, Domenico Tedesco, o goleiro não está preparado para jogar. O atleta já havia rompido ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto de 2023, o que deixou fora dos gramados por 9 meses. Após seu retorno, o belga rompeu o menisco do joelho direito e ficou mais tempo se recuperando.

Por conta da lesão, Courtois disse em dezembro de 2023 que não pensava em jogar a Euro com a Bélgica, pois precisava se recuperar fisicamente.

- Ele foi honesto, foi claro. (Courtois) conhece seu corpo. A última informação que temos é que ele não está preparado para a Euro - afirmou Domenico Tedesco, treinador dos Diabos Vermelhos.

Por conta da lesão do titular, o comandante do Real Madrid, Carlo Ancelotti teve Andriy Lunin durante o período de decisões do mata-mata da Champions League. Além disso, o ucraniano deve ser titular na final da competição, contra o Borussia Dortmund em Wembley, no dia 1° de junho.

Lista de convocados da Bélgica para a Eurocopa

(Foto: JOHN THYS / AFP)

Goleiros: Koen Casteels (Wolfsburgo), Thomas Kaminski (Luton) e Matz Sels (Nottingham Forest).

Defensores: Axel Witsel (Atlético de Madrid), Johan Bakayoko (Everton), Wout Faes (Leicester), Zeno Debast (Anderlecht), Thimoty Castagne (Fulham), Thomas Meunier (Trabzonspor), Amadou Onana (Everton), Maxim De Cuyper (Brujas), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) e Arthur Theate (Rennes).

Meio-campistas: Kevin de Bruyne (Manchester City), Yannick Carrasco (Al-Shabab), Arthur Vermeeren (Atlético de Madrid), Charles de Kaetelere (Milan), Astrer Vranckx (Wolfsburgo), Youri Tielemans (Aston Vila), Orel Mangala (Nottingham Forest) e Aster Vranckx (Wolfsburgo).

Atacantes: Romelu Lukaku (Roma), Jérémy Doku (Manchester City), Dodi Lukebakio (Sevilla) e Leandro Trossard (Arsenal).

