Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 19:00 • Nevada (EUA)

Equador e Jamaica se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo B da Copa América. As duas equipes foram derrotadas - por Venezuela e México, respectivamente - na primeira jornada, e miram uma virada de chave para sonhar com o mata-mata. O jogo terá transmissão do SporTV 2.

✅ FICHA TÉCNICA

Equador x Jamaica

2ª rodada - Grupo B - Copa América



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV 2

🟨 Arbitragem: Cristian Garay-CHI (árbitro); José Retamal-CHI e Juan Serrano-CHI (auxiliares); Yael Falcón-ARG (quarto árbitro); Nicolas Gallo-COL e Derlis López-PAR (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EQUADOR (Técnico: Félix Sánchez)

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho e Piero Hincapié; Carlos Gruezo e Moisés Caicedo; Alan Minda, Kendry Páez e Jeremy Sarmiento; Kevin Rodríguez



JAMAICA (Técnico: Heimir Hallgrimsson)

Jahmali Waite; Di'Shon Bernard, Joel Latibeaudiere e Ethan Pinnock; Dexter Lembikisa, Bobby Decordova-Reid, Karoy Anderson e Greg Leigh; Shamar Nicholson e Demarai Gray; Michail Antonio