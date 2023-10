PREJUDICADOS

A seleção do Equador, apesar do bom momento, não está na melhor colocação possível. A equipe iniciou a competição com três pontos a menos por conta de uma punição, ao falsificar documentos de Byron Castillo, e conseguiu duas vitórias, revertendo seu saldo para três pontos positivos. Neste momento, a Tricolor ocupa a sétima colocação, tendo perdido para a Argentina na estreia com gol de Messi, mas conseguindo virada sobre o Uruguai e uma vitória na raça na altitude boliviana, com gol de Kevin Rodríguez já aos 51' da segunda etapa.