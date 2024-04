Envolvidos em brigas, Mourinho dispara contra Pogba: ‘Futebol deixou de ser mais importante’

Mourinho defendeu o United entre 2016 e 2018 (ALBERTO PIZZOLI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 16:59 • Manchester (ING)

José Mourinho, livre no mercado, concedeu uma entrevista ao jornal britânico 'The Telegraph' e relembrou os tempos de Manchester United. Entre os comentários, citou Paul Pogba, uma de suas grandes desavenças no Old Trafford.

- A única coisa que posso dizer é que acontece com quse todo mundo em algum momento da carreira: perder um pouco da noção de quem você é e de quem deve ser. Na temporada após a França ganhar a Copa do Mundo, em 2018, Paul veio diferente. O Mundial o levou a uma dimensão em que o futebol deixou de ser o mais importante - disse.

O 'The Special One' treinou a equipe inglesa durante 2016 e 2018, conquistando dois títulos: Copa da Liga Inglesa e FA Cup. Apesar disso, os capítulos finais não foram positivos.

Mourinho teve problemas pessoais com alguns jogadores, incluindo Pogba, então uma das estrelas do Manchester United. O treinador já havia discutido com o meio-campista por conta de atitudes dentro e fora de campo, resultando em indiretas para ambos os lados.

Na época em que comandava os Red Devils, Mourinho havia pedido à diretoria para encerrar o contrato de alguns jogadores que ele não contava mais. Na entrevista, o treinador disse que alguns permanecem até hoje e criticou a forma com que a direção do Old Trafford trabalha.

- Ainda há alguns jogadores que estão lá e que eu já não queria há cinco ou seis anos. Eu creio que eles (diretoria) representam um pouco do que eu considero que não é o perfil ideal para um clube dessa dimensão. Mas eu fiz o meu trabalho lá, fiz o que tinha que fazer. O tempo sempre se encarrega de mostrar a verdade. E o que eu quero é que o Manchester United tenha sucesso - declarou.

