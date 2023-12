De férias na Espanha, Endrick visitou o CT do Real Madrid neste sábado (16). Em vídeo compartilhado pelo clube, o atacante brasileiro fala com o técnico Carlo Ancelotti e astros do time, como Rodrygo, Bellingham, Modric e Courtois (veja acima).



A visita ao CT estava no roteiro da passagem de Endrick pela Espanha. Junto com seus familiares, o atancate também terá uma reunião com dirigentes do Real Madrid e visitará o estádio Santiago Bernabéu, neste domingo, para a partida dos merengues contra o Villarreal.



