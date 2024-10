Em partida acirrada, Borussia consegue vitória contra St Pauli

Guirassy celebra o gol da vitória (Foto: ESPN UK)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 19:59 • Rio de Janeiro

O Borussia Dortmund venceu o St. Pauli por 2 a 1 pela Bundesliga, em partida disputada na tarde desta sexta-feira (18). Com a vitória, os albinegros voltam a encostar para o grupo dos quatro primeiros colocados e ficam a apenas um ponto do líder Bayern, que recebe o Stuttgart neste sábado (19). Já, o St. Pauli se mantém na 16a colocação com 4 pontos conquistados em 7 jogos.

Borussia Dortmund atropelou o Celtic por 7 a 1 em casa (Foto: INA FASSBENDER / AFP)<br>

➡️ Veja a classificação atualizada da fase de liga da Uefa Champions League!



O Dortmund dominou boa parte do jogo, porém a equipe do St.Pauli conseguiu neutralizar os avanços ofensivos do adversário com uma defesa bem organizada. Os mandantes tiveram muita posse de bola, mas com pouca efetividade. Além disso, os visitantes exploraram bastante os contra-ataques em velocidade pelos lados do campo.



O Borussia abriu o placar com um belíssimo gol de cabeça de Ramy Bensebaini aos 43 minutos da etapa inicial. O jogo estava se encaminhando pro final quando Eric Smith, com um chutaço de fora da área, empatou. Aos 83, Serhou Guirassy marcou o gol decisivo da partida.



Na próxima terça (22), o Borussia encara o Real Madrid em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Já, o St Pauli volta a campo no dia 26 para enfrentar o Wolfsburg.