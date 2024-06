Em noite pilhada de CR7, Geórgia surpreende Portugal e faz história na Eurocopa

Time da Geórgia comemora primeiro gol contra Portugal. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 17:55 • Gelsenkirchen (ALE)

A Geórgia teve uma noite inesquecível na Eurocopa. Com a corda no pescoço na rodada final da fase de grupos, a seleção comandada por Kvaratskhelia e Mikautadze bateu Portugal por 2 a 0 e carimbou vaga nas oitavas de final na primeira participação da seleção na história da competição.

Os três pontos conquistados em Gelsenkirchen foram essenciais para a festa georgiana: a seleção se classificou como a segunda melhor terceira colocada na classificação geral, com quatro pontos conquistados. Junto da Geórgia, Holanda, Eslováquia e Eslovênia também garantiram vaga na mesma situação.

Do outro lado, o resultado não mudou a situação da seleção lusitana, que seguiu como líder do Grupo F, porém, mexeu com o restante da classificação. Ao empatar com a Turquia no outro jogo do grupo, a Tchéquia deu adeus ao torneio na última colocação.

Nas oitavas de final, Portugal enfrentará a Eslovênia, enquanto a Geórgia terá a Espanha pela frente.

Como foi o jogo?

O jogo começou com um camisa sete balançando as redes, e não, não foi Cristiano Ronaldo. Estrela do Napoli e da Geórgia na competição, Kvaratskhelia aproveitou os espaços da defesa portuguesa para balançar as redes no contra-ataque. Este foi o primeiro gol do atacante na competição.

Atrás no placar desde o início do jogo, Portugal manteve o controle das ações da partida, mas via a Geórgia incomodar com a velocidade dos atacantes. Cristiano Ronaldo, do outro lado, foi personagem principal da derrota: ainda em branco na competição, o Gajo foi protagonista de um lance polêmico no primeiro tempo.

O puxão na camisa do astro de Portugal, pelo defensor Lochoshvili, dentro da área, gerou muita reclamação entre os jogadores no gramado. Considerado exaltado pelo árbitro Sandro Scharer, que não enxergou falta no lance, o atacante foi punido com o cartão amarelo.

A não marcação seguiu reverberando, e o time português, nervoso com o placar e com a arbitragem, cometeu mais um erro fatal. No início do segundo tempo, António Silva derrubou Lochoshvili na área, e o árbitro, com auxílio do VAR, anotou o pênalti.

Artilheiro da Eurocopa, com três gols, Mikautadze converteu o pênalti e deu tranquilidade à Geórgia no jogo. Já classificada e sem seus principais atletas em campo, a seleção portuguesa não conseguiu correr atrás do placar e encerra a primeira fase com um gostinho amargo.

Ficha técnica - Geórgia 2x0 Portugal

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Veltins-Arena, em Gelsenkirchen (ALE)

⚽ Gols: Kvaratskhelia (GEO) aos 2' e Mikautadze (GEO) aos 57'

🅰️ Assistências: Mikautadze (GEO)

🟨 Cartões amarelos: Cristiano Ronaldo, Pedro Neto e Rúben Neves (POR)

ESCALAÇÕES

GEÓRGIA (Técnico: Willy Sagnol)

Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze; Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia



PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

D. Costa; A. Silva. D. Pereira, G. Inácio; P. Neto, Palhinha, F. Conceição, J. Neves e D. Dalot; J. Neves e K. Félix.

Cristiano Ronaldo lamenta chance perdida em jogo contra a Geórgia. (Photo by OZAN KOSE / AFP)