Em jogo violento e com gol no final, Turquia carimba vaga nas oitavas e elimina a Tchéquia

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 18:12 • Hamburgo (ALE)

Tchéquia e Turquia fizeram um jogo emocionante pela rodada final da fase de grupos da Eurocopa 2024. Com nervos à flor da pele e gol de Tosun no último minuto de jogo, os turcos venceram por 2 a 1 e carimbaram vaga nas oitavas de final da competição.

Segunda colocada no grupo F, a seleção comandada por Montella enfrentará a Áustria, sensação da competição até aqui. Do outro lado, com um ponto somado em três partidas, a Tchéquia dá adeus à competição na lanterna.

Além da emoção com gol no minuto final, o jogo ficou marcado pelo nervosismo: foram 16 cartões amarelos distribuídos para jogadores de ambos os times. O lado tcheco ainda teve duas expulsões no jogo.

Ficha técnica - Tchéquia 1x2 Turquia

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (ALE)

⚽ Gols: Çalhanoglu (TUR) aos 51', Soucek (CZE) aos 66' e Tosun (TUR) aos 94'

🅰️ Assistências: Yusek (TUR), Hranac (CZE) e Kokcu (TUR)

🟨 Cartões amarelos: Schick, Barak, Krejci, Soucek, Cerv e Jaros (CZE), Ozcan, Yildiz, Yuksek, Çalhanoglu, Muldur, Akaydin, Kokcu, Ayhan, Guler e Çakir (TUR)

🟥 Cartões vermelhos: Barak e Chory (CZE)

ESCALAÇÕES

TCHÉQUIA (Técnico: Ivan Hasek)

Stanek; Holes, Hranac, Ladislav Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Ondrej Lingr, Adam Hlozek.



TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella)

Bayindir; Muldur, Ayhan, Demiral, Kadioglu; Çalhanoglu. Yusek; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kahveci; Baris Yilmaz.

