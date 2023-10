Apesar de apenas um gol, o duelo foi bastante disputado, com grandes defesas dos goleiros, principalmente de Mendy, do Al-Ahli. Aos 30 minutos do primeiro tempo, em cruzamento na área, Al Majhad ajeitou para Kessié acertar um bonito chute, de primeira, no canto esquerdo de Marcelo Grohe, abrindo o placar para os visitantes.



