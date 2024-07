Em alta após a Eurocopa, Kanté pode retornar à Premier League

Kanté disputou a Eurocopa 2024 pela França. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 16:50 • Londres (ING)

N'Golo Kanté, um dos destaques da seleção francesa na campanha da Eurocopa 2024, pode estar próximo de um retorno ao campeonato inglês. De acordo com apuração do jornal 'The Guardian', o West Ham, time de Lucas Paquetá, busca a contratação do volante, que atua no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, desde julho de 2023.

Os Hammers, comandados por Julen Lopetegui, devem formalizar uma proposta estimada em 24 milhões de euros (R$145 milhões, aproximadamente) nos próximos dias. Aos 33 anos, Kanté voltou a impressionar a Europa com as grandes atuações na competição continental, porém, segue como um jogador crucial do Al-Ittihad para a próxima temporada. É esperada uma postura dura dos sauditas nas negociações.

Kanté em ação com a camisa da França. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

O treinador espanhol é fã do jogador e já tentou levá-lo para Madrid durante o curto período de tempo no comando dos Merengues. No aguardo da resolução da questão de Lucas Paquetá, investigado por envolvimento em esquemas de apostas, o West Ham, que terminou a Premier League na nona colocação, busca reforçar o meio de campo para a temporada 2024-25.

Se concretizada, a negociação representará o retorno de N'Golo Kanté à liga onde teve mais destaque na carreira: por Leicester e Chelsea, equipes da Premier League, o francês conquistou títulos como a Champions League e a Europa League, além das taças da liga e da Copa da Inglaterra.

Revelado pelo US Bologne, da França, Kanté brilhou pelo Caen, time da atual segunda divisão francesa, antes de se transferir aos Foxes em 2015-16.