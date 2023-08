O zagueiro Eduardo Brock foi um dos líderes da campanha do Cruzeiro que resultou no acesso do clube para a Série A, na temporada passada. Valorizado, o jogador acabou se transferindo em fevereiro para o tradicional Cerro Porteño, do Paraguai. Desde então disputou a Copa Libertadores da América - o time paraguaio estava no grupo do Palmeiras - e foi vice-campeão do torneio Apertura. Brock faz um balanço positivo de seus seis primeiros meses no "país irmão".