- Todas as categorias de base fazem um trabalho muito importante. Quando se faz uma convocação com a Seleção Brasileira, procuramos sempre olhar as melhores atletas. Obviamente as categorias de base, elas fomentam as categorias acima e isso é extremamente importante. Então, sempre vamos procurar levar as melhores em todas as categorias. A Sub-15 e a Sub-17 têm uma integração muito boa e é extremamente importante ressaltar a importância da comissão técnica de estar conhecendo e fazendo o planejamento para essas atletas. Assim, a transição dessas atletas para as categorias acima realmente fica muito mais visível, fácil e o conhecimento é muito mais amplo - disse.