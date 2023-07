- Não existe acordo com o Manchester City, nem de perto. O fato é que o Manchester City gostaria de tê-lo. Atualmente ainda estamos muito distantes. A transferência de Szoboszlai nos assegurou financeiramente, não precisamos de dinheiro. Nossa preferência é que Josko permaneça. Não somos um clube que barra qualquer coisa. Somos transparentes, mas temos nossas ideias e queremos que sejam implementadas - disse ao canal 'Sky Sport Alemanha'.



+Declan Rice no top 6! Veja as 20 negociações mais caras do futebol mundial