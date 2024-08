Destaque na Inglaterra, João Gomes é alvo de gigante europeu

João Gomes, do Wolverhampton. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro

João Gomes, volante do Wolverhampton e da Seleção Brasileira, pode se transferir para um gigante do futebol europeu nesta janela de transferências. Em busca de nomes promissores para o meio de campo, o Manchester United está interessado no jogador e deve realizar uma proposta em breve.

A informação foi noticiada pelo jornalista Ben Jacobs, da talk SPORT. De acordo com a apuração, os Wolves só aceitariam vender o brasileiro a partir de uma proposta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 370 milhões). Clube que revelou João Gomes, o Fla tem direito a 14% do valor de futuras vendas.

Os Red Devils seguem abertos a contratar um volante nesta janela já que a negociação com o PSG pelo uruguaio Manuel Ugarte está emperrada nos valores. Apesar do uruguaio querer a transferência para o Manchester United, o PSG quer recuperar parte do pesado investimento que realizou no atleta. Nesta situação, a negociação pode melar e é aí que João Gomes pode pintar como novo reforço.

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Segundo o jornalista britânico, o United também acompanha de perto a situação de André, volante do Fluminense, que representaria uma opção mais econômica aos cofres ingleses.

João Gomes teve temporada de destaque durante a Premier League 2023-24. Entre todos os jogadores do campeonato, o cria do Ninho foi o segundo com mais desarmes por partida (3.8): ele só ficou atrás de João Palhinha, ex-Fulham. Com a camisa do Wolverhampton, o jogador de 23 anos fez 49 partidas, com três gols e uma assistência.